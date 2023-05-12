Москва, , 11:07 — REGNUM Компания Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предложила продавцам различные варианты реструктуризации задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, сообщили 12 мая в компании.

Пункт выдачи заказов Wildberries © Елена Афонина/ТАСС

Отмечается, что маркетплейс уже несколько недель ведёт диалог с продавцами. По каждому из них «есть подробная детализация использования неоплаченных рекламных инструментов», добавили там.

«Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству», — сообщили РИА Новости в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке маркетплейса с помощью внешних сервисов. Организации был нанесен ущерб, по предварительным оценкам, на 650 млн рублей.

Накануне десятки продавцов, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 650 млн рублей, собрались у офиса компании в московском бизнес-центре «Демидов».