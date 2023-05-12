Москва, 12 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому напрасно отказали в возможности выступить в финале «Евровидения». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 12 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее лидер киевского режима попросил о выступлении в финале международного музыкального конкурса, но ему отказали. Организаторы напомнили, что на «Евровидении» запрещены политические заявления.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — заявила Захарова.

В начале мая дипломат назвала «бреднями наркомана» слова Зеленского о том, что конфликт на Украине может стать последним в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина победила на «Евровидении» в 2022 году, представители России в конкурсе не участвовали. Захарова тогда заявила, что победу украинской группе Kalush Orchestra обеспечили национальные костюмы и музыкальные инструменты, две «бабы-яги» на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь».