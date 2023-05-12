Челябинск, , 11:09 — REGNUM Суд в Челябинске арестовал на два месяца местного жителя, который был задержан УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Тракторозаводском районном суде Челябинска.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации агентства, речь идёт о блогере, который в своём эфире, нецензурно выражаясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Уточняется, что его задержали в Челябинске 10 мая.

Согласно данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

«Сегодня удовлетворили ходатайство следователя, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 10 июля 2023 года», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Вражеские аппараты вывели из строя с помощью систем РЭБ. Российский лидер не пострадал, в момент попытки атаковать Кремль Путин находился в Ново-Огарёво.

Обстоятельства попытки Киева нанести удар беспилотниками по резиденции в Кремле устанавливает Следственный комитет России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что недавняя атака «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.