Вдова генерала, отвечавшего за создание ядерной бомбы, скончалась 9 мая в Москве

Москва, , 11:03 — REGNUM Вдова генерал-майора Бориса Музрукова, стоявшего у истоков атомной отрасли России, скончалась в Москве 9 мая в то время как на Красной площади проходил Парад Победы. Ей было 96 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Борис Музруков. 1945 (c) Музей истории Уралмашзавода

Валентина Музрукова — вдова известного генерала Бориса Музрукова, который отвечал за создание производства для получения плутония и изготовление изделий для атомной бомбы. Утром 9 мая стало известно о том, что женщина скончалась в своей квартире на северо-западе Москвы.

«В квартире по адресу 3-й Волоколамский проезд в районе Щукино умерла 96-летняя женщина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Генерал-майор Борис Глебович Музруков родился 11 октября 1904 года. В 1939 году Музруков был назначен Сталиным на должность директора завода Уралмаш, который в военные годы занимался производством танков Т-34 и другой продукции. Благодаря руководителю, предприятие стало одним из крупнейших в СССР. В 1947 году Лаврентий Берия объявил генерал-майору Музрукову о решении руководства страны доверить ему управление базой-10 (завод № 817, ПО «Маяк»), которая должна была реализовать «Атомный проект СССР» по разработке плутония и созданию атомного оружия на его основе. В Лаборатории № 2 на Октябрьском Поле профессор Игорь Курчатов ознакомил Музрукова с работой опытного атомного реактора Ф-1 и проблемами получения плутония, которые предстояло разрешить.

Борис Глебович отвечал за создание новых объектов для выполнения государственной задачи. Уже через год был запущен первый на евразийском континенте промышленный атомный реактор, началась наработка плутония для создания отечественного атомного оружия. В конце декабря 1948 года вошел в строй радио­химический завод. В апреле 1949 года заработало химико-металлургическое производство для изготовления изделий для атомной бомбы. Первый заряд был собран уже через несколько месяцев. А 29 августа 1949 года произошло историческое событие — на Семипалатинском полигоне успешно прошло испытание атомной бомбы. За отличную работу генерал был удостоен второй Золотой медали Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина (первую он получил за работу на заводе Уралмаш).

В 1953 году Музруков перешел на работу в Министерство среднего машиностроения начальником 4-го Главного управления по производству урана и плутония. В 1955 году он перевелся директором предприятия КБ-11 Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) в городе Саров, которым руководил в течение 20 лет до выхода на пенсию. За время его работы ВНИИЭФ разработал большое количество атомных зарядов для всех видов войск. Кроме того, благодаря активной работе комбината, получили развитие промышленная база и социальная структура города Саров. Борис Глебович ушёл из жизни 31 января 1979 года. Ему было 74 года.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве скончался генерал-майор и заслуженный деятель науки РФ Вячеслав Удальцов, который разрабатывал сооружения для испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Ему было 92 года.