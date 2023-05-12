Командующий Черноморским флотом: по объектам ВСУ ударили «Калибрами» более 180 раз

Москва, , 10:53 — REGNUM Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота (ЧФ) за время специальной военной операции нанесли более чем 180 ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 12 мая командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда». Ещё 70 ударов за этот же период, по его словам, пришлось на военную структуру противника со стороны подразделений береговых ракетно-артиллерийских войск ЧФ.

Корабли Черноморского флота Mil.ru

«Калибр» (по классификации НАТО — SS-N-27 Sizzler) — российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).

Говоря о других значимых результатах, Виктор Соколов отметил разминирование акватории Азовского моря тральными силами ЧФ (что позволило задействовать порты новых регионов в перевозках) и увеличение зоны радиолокационного контроля для обнаружения беспилотников противника. Помимо этого, Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак надводных беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, при нанесении более 180 ударов «Калибрами» основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы и железнодорожные станции. Также командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов отметил, что Российский Военно-Морской Флот на постоянной основе ведёт противодействие авианосцам США в Средиземном море.

Американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на украинских военных тем временем информирует, что Россия нанесла удары по Киеву ракетами, которые способны обходить многоуровневую систему противовоздушной обороны. По данным издания, речь идёт о российских крылатых снарядах Х-22 — они неуязвимы для ПВО Украины, их невозможно перехватить.