В США заявили о начале «формирующих» операций ВСУ
Вашингтон, 12 мая 2023, 10:49 — REGNUM ВСУ начали проводить «формирующие» операции накануне ожидаемого контрнаступления, передаёт телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных военного и чиновника.
По их словам, эти операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.
Они направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий, подобная тактика является стандартной и применяется перед крупными комбинированными маневрами, отметили источники.
Как передавало ИА REGNUM, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.
Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав заявил, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением. Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.