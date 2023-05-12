Вашингтон, 12 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. ВСУ начали проводить «формирующие» операции накануне ожидаемого контрнаступления, передаёт телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных военного и чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

По их словам, эти операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

Они направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий, подобная тактика является стандартной и применяется перед крупными комбинированными маневрами, отметили источники.

Как передавало ИА REGNUM, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.

Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав заявил, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением. Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.