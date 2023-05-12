Москва, 12 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В соответствии с принципом взаимности посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Об этом 12 мая говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Артем Геодакян/ТАСС Флаги Польши и Евросоюза у здания посольства Польши в Москве

«Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках», — отметила Захарова.

Она добавила, что российский МИД допускает возможность использования в ответ асимметричных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве, на которых находились значительные суммы. Сумма изъятых средств при этом не сообщалась. 10 мая издание Rzeczpospolita написало, что польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции. Он отмечал, что счета посольства были заморожены после того, как власти Польши заявили о подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях «отмывания денег» или «финансирования терроризма».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы.