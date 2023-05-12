Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Западные страны цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права, хотя они сами растоптали его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XI Петербургском международном экономическом форуме.

Бомбардировка Югославии силами НАТО. Белград. 1999

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права», — отметил глава МИД РФ, передаёт РИА Новости.

При этом Лавров уточнил, что сам Запад «растоптал» международное право в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны.

Глава внешнеполитического ведомства России ранее советовал коллективному Западу «вести себя прилично», а также уважать всех участников международного сообщества. «Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — отмечал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз сообщил, что западные страны намеревались уничтожить Россию, однако только лишь укрепили её и разрушили «буферную Украину». Он добавил, что из-за политики Запада также укрепились связи Москвы и Пекина.

А кандидат от Демократической партии США на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг высказал мнение, что российский президент Владимир Путин оказался сильнее Североатлантического альянса в условиях ежедневного нарушения Вашингтоном международного права. Он считает, что российский лидер следует международному праву, тогда как США нарушают его каждый день. Янг призвал навсегда вывести из Европы и Азии американский и натовский военные контингенты.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин, выступая на Параде Победы 9 мая в Москве, заявил, что что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.