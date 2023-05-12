Москва, 12 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российский Военно-Морской Флот ведёт противодействие авианосцам США в Средиземном море на постоянной основе. Об этом 12 мая заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда «.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

«В настоящее время задачи по противодействию корабельным авианосным группам ВМС США и НАТО силами оперативного соединения ВМФ России решаются на постоянной основе», — сказал Соколов.

Он добавил, что это осуществляется в том числе во взаимодействии с авиацией Воздушно-Космических Сил России, которая базируется на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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Вице-адмирал напомнил, что в текущем году исполнилось 10 лет оперативному командованию ЧФ в Средиземном море. В мае 2013 года в Средиземное море вышел первый состав оперативного командования в дальней морской зоне. Он был создан как прообраз 5-й Средиземноморской эскадры, расформированной в 1992 году.

Соколов отметил, что за десятилетие своего существования оперативное командование в Средиземном море стало школой подготовки командиров соединений, штабов и кораблей в условиях боевой службы. По его словам, это подтверждает необходимость содержания группировки ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году завершатся испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий». После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.