Минтранс РФ: открытие прямого авиасообщения с Мьянмой, Малайзией и ЮАР пока не планируется

Москва, , 10:32 — REGNUM Открытие прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой сейчас не планируется из-за открытия прямых рейсов в Таиланд и перераспределения туристического потока. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минтрансе России.

Туристы в Таиланде © Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его информации, в результате открытия прямых рейсов из России в Таиланд и перераспределения туристического потока открытие прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой в настоящее время не планируется в связи с низкой коммерческой загрузкой воздушных судов.

Уточняется, что при формировании спроса на регулярные перелёты они могут быть открыты.

Отмечается, что также отсутствуют планы выполнения прямых рейсов российскими перевозчиками между Россией и ЮАР, Малайзией, Эфиопией. При это между Россией и Эфиопией полёты по маршруту Аддис-Абеба — Москва выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines с частотой три рейса в неделю.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. Российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию уже на следующей неделе.

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Сочи — Ереван. Перелёты будут осуществляться ежедневно на самолётах Airbus A320.

Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов. Насколько будет увеличено число перелётов и когда это произойдёт, не уточняется.