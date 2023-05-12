Вашингтон, 12 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Российские граждане стали закупать в Дубае западные автомобили и запчасти, чтобы перепродать у себя на родине в условиях санкций. Об этом пишет газета The New York Times.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай. ОАЭ

«Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете её для перепродажи», — рассказал один из участников схемы по имени Айк.

По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, который также занялся реэкспортом, «все кому не лень привозят машины». Он отметил, что запчасти, попавшие в Россию по такой схеме, зачастую продаются дешевле, чем до санкций.

Данные официальной статистики, отмечает издание, указывают на перенаправление автомобильных потоков. Экспорт из Евросоюза в Россию в 2021 году составил €5 млрд, а в 2022-м упал до €1 млрд. При этом поставки автомобилей в Казахстан выросли почти в четыре раза, превысив €700 млн. Поток в ОАЭ увеличился на 40% — до €2,4 млрд, а в Армению — на 400%, до €712 млн.

Обходным путём в Россию поступает и электроника. Оптовые продавцы в Дубае набирают русскоязычный персонал. Один из участников рынка назвал ситуацию секретом полишинеля и сообщил, что наблюдается «очень жёсткая» конкуренция за обслуживание российского рынка.

Представители западных автомобильных компаний Volvo и General Motors заявили, что ничего не знают о поставках в Россию обходными путями.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Европейский союз пытаются принимать меры для пресечения обхода третьими странами санкций против России. Вместе с тем во многих государствах звучат заявления о том, что российская экономика выстояла в условиях ограничений. Так, в марте арабское издание Al-Ain признало, что обрушения ВВП России не произошло после принятия девяти пакетов антироссийских санкций со стороны ЕС и введения в общей сложности более 6 тыс. различных ограничений.