Минобороны Белоруссии: водитель фуры со взрывным устройством попытался напасть на военных

Минск, , 10:11 — REGNUM На группу белорусских военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы, совершена попытка нападения с применением взрывного устройства, сообщила 12 мая пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Военнослужащие десантных войск Белоруссии © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Вчера вечером на участке автодороги М-5 (соединяет Минск с Гомелем) водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что никто из военнослужащих не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк попытки совершить несколько терактов в республике.

При этом, по данным КГБ страны, «следы заказчика» терактов ведут на Украину. Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в Белоруссию из-за рубежа. Отмечается, что в республике их получили разные люди, которым дали задание забрать их и не задавать лишних вопросов. В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране.

Позднее стало известно, что взрывчатка для терактов в Белоруссии была произведена в Соединённых Штатах Америки. Подозреваемые были задержаны и уже признали вину. Задержанные обвиняются по статьям УК Белоруссии о государственной измене и «акте терроризма». Им грозит в том числе и смертная казнь. Уголовное дело возбуждено в отношении четырёх молодых людей. Их объединяет знакомство с ещё одним гражданином Белоруссии, который находится в Киеве. Именно он работал по заданию главного управления разведки украинского министерства обороны.