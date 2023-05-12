Анкара, 12 мая, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединённые Штаты Америки вмешиваются в выборы в Турции.

Anas Alkharboutli/Global Look Press Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу

«США вмешиваются в эти выборы», — заявил он в интервью CNN Türk, добавив, что об этом уже всем известно.

Он напомнил о провокациях и в отношении одного из экс-кандидатов на пост президента Турции Мухаррема Индже, который вышел из предвыборной гонки.

«Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, совет по международным отношениям США опубликовал статью, в которой были проанализированы возможные сценарии действий Соединённых Штатов.

Автор статьи, некий сотрудник ЦРУ Генри Барки писал, что «необходимо выступить против Эрдогана, так как Турция — слишком важная страна, чтобы позволить ей уйти из-под влияния Запада». В Анкаре к этому отнеслись серьёзно, ведь такие суждения базируются на идеях ведущих идеологов американской внешней политики.

Они, пишут турецкие газеты Aksam и Yeni Şafak, считают, что «есть шанс сменить Эрдогана на послушную марионетку, чтобы использовать Турцию в своих внешнеполитических целях, но только в случае, если удастся дестабилизировать Турцию и устроить там «Сирию-2». В этой связи Барки призвал Запад вмешаться в предстоящие выборы в Турции, но посетовал, что «есть проблемы в стане турецкой оппозиции».

11 мая Кылычдароглу заявил, что в случае победы на предстоящих выборах переориентирует внешнюю политику Турции на Запад, развернув политику «на 180 градусов», а также заверил, что принесёт Турции демократию и возобновит переговоры о вхождении страны в состав Евросоюза.

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже выходит из предвыборной гонки, об этом он заявил журналистам 11 мая. Своё решение политик объяснил оказываемым на него давлением и многочисленными провокациями, совершёнными конкурентами в его отношении.

Выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. После выхода Индже из гонки кандидатов осталось трое, основными являются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.