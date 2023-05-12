Москва, 12 мая, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, режиссёр Глеб Панфилов находится в тяжёлом состоянии после инсульта. Такова оценка врачей, сообщил 12 мая Telegram-канал «112».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Глеб Панфилов

Ранее 88-летнего режиссёра госпитализировали с геморрагическим инсультом. Врачи делают всё возможное, чтобы ему помочь.

«Медики отмечают небольшие осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Панфилова сначала поместили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но потом врачи решили перевести его в другую больницу в Москве.

Режиссёр снял такие фильмы, как «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом».