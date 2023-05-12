Москва, 12 мая, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки потушили 119 природных пожаров на площади 37 308 га, сообщает 12 мая Авиалесоохрана.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Сотрудник МЧС Забайкалья во время тушения пожара

«За прошедшие сутки, 11 мая, в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 119 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 37 308 га», — говорится в сообщении.

К полуночи 12 мая в России действовало 93 лесных пожара на площади 66 тыс. га. Наибольшая площадь зафиксирована в Свердловской области, где действуют 33 пожара на площади 50,7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. По данным властей, среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявлял, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо известная властям тема, не требующая дополнительных решений со стороны президента России Владимира Путина.