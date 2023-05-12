Красногорск, , 09:50 — REGNUM В городе Дзержинском в Московской области горят покрышки. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МЧС России по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Отмечается, что на открытой площадке в Дзержинском горят покрышки на площади 30 кв. метров.

Уточняется, что от очага пожара поднимается густой чёрный столб дыма, который хорошо видно в южных районах Москвы.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание произошло в административном здании на втором этаже по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

В районе Вальковского шоссе в Норильске произошло возгорание на складе на площади 1,5 тыс. кв. метров, затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Дым распространился в жилую и общественно-деловую зону города.