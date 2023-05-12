Пермь, 12 мая, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В Перми сотрудники полиции задержали трёх местных жителей, которых заподозрили в хищении денег у граждан под предлогом сбора помощи для военнослужащих, исполняющий свой долг в зоне спецоперации. Об этом 12 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По её информации, в одном из мессенджеров было создано несколько каналов, которые велись от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Со временем количество подписчиков этих каналов превысило сто тысяч.

По предварительной информации, фигуранты публиковали в этих каналах информацию о необходимости закупки техники для нужд бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО.

В материалах дела указано, что гражданам предлагалось перечислить деньги на банковские карты, которые якобы принадлежали волонтёрам, собранные средства похищались.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми», — сообщила Волк.

По версии следствия, двое из участников получали на свои банковские карты денежные средства от подписчиков канала из разных регионов России, при этом суммы переводов достигали 20 тысяч рублей.

Уточняется, что посредники перечисляли деньги организаторам данной схемы, при этом они оставляли часть средств себе в качестве вознаграждения.

По предварительным подсчётам, оборот по счетам за минувшие 1,5 месяца составил более семи млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, УФСБ по Москве пресекло деятельность мошеннических кол-центров, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере в интересах ВСУ. Мошенники представлялись сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений. Они, осуществляя моральное давление на потерпевших, вынуждали доверчивых граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.

Около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с территории Украины, на которой функционируют порядка 800–900 кол-центров злоумышленников. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что столицей телефонного мошенничества является город Днепр, в котором на пике функционировало свыше 1100 телефонных центров, а сейчас работает порядка 150 телефонных мошеннических центров.

Преподаватель Московского энергетического института (МЭИ) перевёл мошенникам 2,1 млн рублей после того, как ему якобы позвонил заместитель министра науки и высшего образования России. После перевода карта заблокировалась. Теперь полицейские ищут мошенников и выясняют, причастен ли к преступной схеме коллега доцента или его также ввели в заблуждение. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.