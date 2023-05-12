Москва, 12 мая, 2023, 09:30 — ИА Регнум. ВСУ не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил российский боец с позывным Джоконда, передаёт 12 мая РИА Новости.

Кадр из видео Военнослужащий ВС РФ с позывным Джоконда

По его словам, «единственная возможность, как ВСУ могут контратаковать, — это по воде».

«Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к украинским войскам и предостерег их от идеи переправиться через Днепр для атаки на левобережную часть российского региона.

Врио главы области предупредил, что российские военные имеют «серьезное оружие», с помощью которого они смогут отразить атаки ВСУ.