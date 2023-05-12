Брюссель, , 09:38 — REGNUM Евросоюз готов к серьёзному взаимодействию с Китаем для поиска решения украинского конфликта. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД стран — членов содружества, сообщила газета Financial Times.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме Боррель подчеркнул готовность Евросоюза «серьёзно взаимодействовать с Пекином по поводу конфликта на Украине», несмотря на то, что Китай поддерживает Россию. Он отметил, что в Брюсселе приветствуют все действительно позитивные шаги Пекина, направленные на поиск решения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В Пекине призвали к прекращению боевых действий, отказу от менталитета холодной войны и началу переговоров. Китайские власти также выступили против поставок оружия на Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве внимательно ознакомились с предложениями КНР и сочли их подходящими для возможной основы урегулирования.