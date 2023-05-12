FT: Евросоюз хочет проложить интернет-кабель через Чёрное море, снизив зависимость от России

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Евросоюз планирует проложить через Чёрное море подводный интернет-кабель, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от проходящих через Россию линий, пишет Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что кабель протяжённостью 1,1 тыс. км «свяжет страны — члены ЕС с Кавказом через международные воды Чёрного моря».

В документе говорится, что проект «направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию».

Проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, после продолжится под землей, соединяясь с Арменией, Казахстаном, и далее пойдёт в Азию.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес считает, что российские подводные лодки могут перерезать британские подводные кабели связи, соединяющие остров с остальным миром.

Такая атака, уточнил Менезес, приведёт к тому, что отключится интернет, а также прекратят работу больницы, банки и учебные заведения.