Генпрокуратуру РФ попросили признать солиста группы «Би-2» Лёву иностранным агентом

Москва, , 08:36 — REGNUM Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать сбежавшего в Израиль солиста группы «Би-2» Лёву (Егора Бортника) иностранным агентом. Соответствующее письмо есть в распоряжении ИА REGNUM.

Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В своём обращении Бородин напомнил, что 9 мая Бортник на своей странице в соцсетях разместил пост, под которым одна из подписчиц поздравила его с Днём Победы, на что солист «Би-2» ответил: «С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!», отметив при этом, что отмечается он 8 мая, а не 9 мая.

После этого подписчики стали оставлять негативные отзывы под постом Бортника, на что последний стал называть их «убийцами, перечеркнувшими все свои достижения, а также сравнил критикующих его российских подписчиков с животными», говорится в письме.

«Просим Вас: рассмотреть вопрос о признании Е. М. Бортника физическим лицом — иностранным агентом», — отмечается в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Данила Козловский 19 апреля написал, что подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину, добивавшемуся его проверки на экстремизм и иностранное финансирование. Он уточнил, что считает неправильным замалчивать такие действия.

Бородин ранее направлял несколько обращений в прокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России и на экстремизм.