Москва, 12 мая, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать сбежавшего в Израиль солиста группы «Би-2» Лёву (Егора Бортника) иностранным агентом. Соответствующее письмо есть в распоряжении ИА REGNUM.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

В своём обращении Бородин напомнил, что 9 мая Бортник на своей странице в соцсетях разместил пост, под которым одна из подписчиц поздравила его с Днём Победы, на что солист «Би-2» ответил: «С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!», отметив при этом, что отмечается он 8 мая, а не 9 мая.

После этого подписчики стали оставлять негативные отзывы под постом Бортника, на что последний стал называть их «убийцами, перечеркнувшими все свои достижения, а также сравнил критикующих его российских подписчиков с животными», говорится в письме.

«Просим Вас: рассмотреть вопрос о признании Е. М. Бортника физическим лицом — иностранным агентом», — отмечается в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, артисты «БИ-2» неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине, из-за чего оказывались в центре скандала.

Ранее покинувший РФ актёр Анатолий Белый признался, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют в помощь Украине. После возникшего резонанса коллектив перенёс свои выступления в России, однако полностью отменять их не стал.