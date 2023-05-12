Постпред Крыма Мурадов: контрнаступление Украины станет финалом её государственности

Симферополь, , 08:42 — REGNUM Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет финалом украинской государственности. Об этом сообщило РИА Новости.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов © Михаил Терещенко/ТАСС

«Так называемый «контрнаступ» станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси», — приводит агентство его слова.

Он также высказал мнение о том, что война Запада на истребление «проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии» народа неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может «спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе».

Как передавало ИА REGNUM, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.

Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав заявил, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением. Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Британия после передачи ракет Киеву «сама рискует превратиться в опустошенную территорию». Постпред подчеркнул, что конфликт на Украине не имел никакого отношения к Великобритании, и выразил надежду, что «не все британцы лишились инстинкта самосохранения».

Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. Ракеты являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.