Бизнесмен Анатолий Быков получил 11 лет колонии за подстрекательство к убийству

Красноярск, , 08:48 — REGNUM Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству, чем увеличил для него совокупный срок лишения свободы до 17 лет. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба краевой прокуратуры.

Бизнесмен Анатолий Быков в Центральном районном суде перед началом вынесения приговора © Прокуратура РФ/ТАСС

В 2021 году Быкова признали виновным по делу об организации двойного убийства в 1994 году и осудили на 13 лет лишения свободы.

«С учётом позиции государственного обвинителя Быков приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре и отметили, что приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что в 2004 году Быков нанял своего знакомого для убийства двух предпринимателей и пообещал ему $50 тыс. Знакомый привлёк сообщника и расстрелял предпринимателя Андрея Грабовского в автомобиле, но тому удалось спастись. Второго предпринимателя Андрея Неколова знакомый Быкова убил в начале 2005 года в Красноярске.

Быков заплатил своему сообщнику только $10 тыс. Этот человек уже приговорён к длительному тюремному сроку за убийство.

11 лет колонии назначены Быкову в качестве наказания за подстрекательство к убийству Неколова. В связи с истечением срока давности его освободили от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Грабовского.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в суде находится третье уголовное дело в отношении Быкова по факту убийства криминального авторитета в 1998 году. Согласно материалам дела, группа из троих подчинённых Быкова на протяжении нескольких дней выслеживала 48-летнего жителя Красноярска. В ночь на 18 июня его застрелили на улице Тимошенкова.