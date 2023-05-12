Киев, , 08:17 — REGNUM На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», — говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 11 мая, на сегодняшний день она набрала порядка 70 голосов из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский внёс в парламент законопроект, в соответствии с которым 8 мая на Украине будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — День Европы. Предполагается, что проект будет оперативно рассмотрен Верховной радой.

Решение властей Украины объявить 9 мая Днём Европы — следствие желания выслужиться перед Западом даже ценой предательства собственных предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.