Politico: страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических антироссийских санкций

Брюссель, , 07:47 — REGNUM В ходе обсуждения 11 мая 11-го пакета санкций против России ни у одной страны ЕС не возникло серьёзных возражений, сообщил источник Politico.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые ограничения будут касаться энергетического сектора. Источник отметил, что не возражали даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».

Известно, что среди новых ограничений, направленных на ослабление экономики России, запрет на заход в порты ЕС судам, которые используются для перевозки российской нефти. В основном новые рестрикции ЕС касаются ограничений, которые должны предотвратить обход предыдущих санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы издания The Spectator уверены, что Запад надеялся санкциями привести Россию к капитуляции перед ним, но «карты смешали» те, кто не поддержал рестрикции, и завышенные ожидания по спаду российской экономики провалились.

В Вашингтоне не исключают возможности ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.