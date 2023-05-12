Донецк, 12 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 12 мая обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. ВСУ в общей сложности выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм. Об артобстреле сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Натовские снаряды в 06:25 были направлены на территорию Нетайлово — Донецк.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на южнодонецком направлении российские военнослужащие отразили ракетный удар ВСУ и расчётами зенитных систем С-300 сбили четыре ракеты HIMARS.

Также была пресечена деятельность двух разведывательных групп ВСУ и уничтожен пикап.