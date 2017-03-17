Наступил 423-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Киеве заявили, что Россия нанесла удары по столице крылатыми ракетами Х-22, которые способны обходить многоуровневую систему противовоздушной обороны. По данным американского издания Military Watch Magazine, боеголовки весом 950 кг наносят огромный ущерб и по факту их невозможно перехватить.

Вместе с тем появилась информация о якобы совершенном прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский военный корреспондент Александр Коц заявил о начале танкового контрнаступления ВСУ по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Под Артёмовском ВСУ нанесли контрудар и открыли «дорогу жизни» на Часов Яр, известил сайт «Русская весна» со ссылкой на российских военкоров.

Информацию о «прорыве ВСУ» в зоне спецоперации опровергло накануне, 11 мая, Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, заявления о действиях киевских сил в районе Купянска и Артёмовска, возможном наращивании сил на юге Украины не имеют под собой оснований. Теми силами и средствами, которыми располагает киевская армия на данный момент, она не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного», считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, активизировавшиеся было боевики на артемовском направлении получают достойный отпор.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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