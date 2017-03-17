12 Мая
 
7:47

Президенту Украину Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале «Евровидения». Накануне определились все участники финала, который пройдет 13 мая.

7:47

Цитата CNN.

Вашингтон ищет по миру важных российских шпионов, чтобы обменять на арестованных в РФ граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом CNN заявили представители Госдепа.

По их словам, сейчас у США нет под стражей высокопоставленных российских шпионов, которых можно было бы отправить на обмен.

7:45

США приложат все усилия, чтобы восполнить нехватку вооружений у Украины, если Киев об этом проинформирует, заявил Блинкен.

7:41

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался сообщить, хочет ли он, чтобы Украина победила Россию в войне.

"Я не думаю о победе и поражении, я думаю о том, как уладить ситуацию, чтобы мы остановили убийство всех этих людей", — заявил он в эфире CNN.

На просьбу телеведущей все же выбрать сторону, Трамп снова отказался. "Я хочу, чтобы все перестали умирать", — сказал он, пообещав закончить войну "через 24 часа" в случае избрания президентом.

7:28

Цитата Bild.

«Украинское наступление началось. Русские войска в панике!»: Bild почитал сообщения в российском телеграме, впечатлился и извещает читателей, что Украина снова побеждает.

7:27

Украинские войска 12 мая нанесли удар по двум районам Донецка

Киевские боевики утром 12 мая обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. ВСУ в общей сложности выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

7:25

В крымском Джанкое открыли памятник, посвящённый лётчикам 39-го отдельного вертолетного полка, погибшим в ходе специальной военной операции.

7:24

Главное о специальной военной операции на Украине за 11 мая.

  • Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами, об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

  • На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе города Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

  • Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Минобороны РФ.