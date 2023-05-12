Кейптаун, 12 мая, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия российской армии не имеет доказательств. Так прокомментировали ответ южноафриканского президента Сирила Рамафосы в его офисе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

По мнению руководства страны, такие огульные заявления от дипломата подрывают сотрудничество двух стран.

Отмечается, что после того, как в декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось на военно-морскую базу в Саймонстауне, начали звучать обвинения, что на корабль грузили боеприпасы и оружие.

«Заговорили о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было», — пояснили в офисе Рамафосы, добавив, что Претория проведёт независимое расследование обвинений в поставках оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, служба безопасности Украины задержала в Полтавской области двух бизнесменов, которых обвинили в поставке в Россию оборудования для производства ЗРК С-300.

К организации сделки, по мнению СБУ, причастен руководитель местного предприятия — производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории России. Им грозит до 15 лет заключения.