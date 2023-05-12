Российские военные уничтожили на запорожском направлении украинские БПЛА и дроны-камикадзе

Москва, , 06:23 — REGNUM На запорожском направлении российским бойцам удалось уничтожить три украинских беспилотника самолётного типа и четыре дрона-камикадзе. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также добавил, что с помощью российских дронов-камикадзе были уничтожены бронеавтомобиль «Казак» в районе Малой Токмачки и ещё два пикапа в районе Новоданиловки.

Бойцы группировки сил «Восток» в районе Полтавки нанесли удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ.

В районе Гуляйполе был также уничтожен украинский минометный расчёт.

Как сообщало ИА REGNUM, активно применяемые российскими войсками в ходе спецоперации БМП-3 по основным показателям превосходят иностранные БМП Bradley и Marder, которые Запад поставляет Украине, и способны уничтожить их с нескольких километров, заявили в Ростехе.

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении активности киевской армии нет, а за прошедшие сутки российским бойцам удалось выявить и пресечь деятельность трёх групп диверсантов ВСУ.