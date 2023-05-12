Хоккеисты «Каролины» в овертайме обыграли «Нью-Джерси» и вышли в финал Восточной конференции

Роли, США, , 06:12 — REGNUM В Роли, США, 12 мая завершился пятый матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции — «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Хоккей (сс) Krzysztof Baran

У «Каролины» отличились Еспери Котканиеми и Брент Бёрнс. Победный гол в овертайме забил Йеспер Фаст.

У «Нью-Джерси» шайбы забросили Доусон Мерсер и Тимо Майер.

Счёт в серии стал 4:1 в пользу «Каролины» — хоккеисты вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции впервые с 2019 года.

Соперником «Каролины» станет «Флорида Пантерз».

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейная команда «Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии в рамках «Большого тура сборной». Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 5:1.

Ранее российская команда победила сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах, которые прошли в Челябинске, со счётом 4:0 и 6:2.