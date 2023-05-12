Группировка «Запад» ПВО сбила баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотник «Валькирия» ВСУ

Москва, , 05:56 — REGNUM Средства противовоздушной обороны российской группировки войск «Запад» 11 мая уничтожили баллистическую ракету и БПЛА киевской армии. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

БПЛА Mil.ru

По словам офицера, расчётом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» на территории Харьковской области сбита баллистическая ракета «Точка-У». Кроме того, в районе села Куземовка зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» ликвидировал ударный беспилотник «Валькирия».

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного» на данный момент, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Командир отметил, что боевики активизировались на артёмовском направлении, но получают «достойный отпор».

В Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации. Все они не соответствуют действительности.