В Швейцарии похвалили президента РФ Путина и посоветовали украинцам вернуться к Зеленскому

Берн, , 05:36 — REGNUM Житель Швейцарии при встрече с выходцами с Украины посоветовал им вернуться к Зеленскому, поставив под сомнение психическое здоровье главы киевского режима. Видео краткой беседы было опубликовано в Instagram (владелец компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Водитель автомобиля в Швейцарии, увидев украинцев, сказал им: «Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно». На удивление и непонимание приехавших с Украины швейцарец сказал: «Путин красавчик».

Как сообщало ИА REGNUM, Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам «Евровидения-2023».