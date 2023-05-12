Москва, 12 мая, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Активно применяемые российскими войсками в ходе спецоперации БМП-3 по основным показателям превосходят иностранные БМП Bradley и Marder, которые Запад поставляет Украине, и способны уничтожить их с нескольких километров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Encyclopedia.mil.ru БМП-3

Хотя иностранные БМП и имеют высокую степень защищенности, российская БМП-3 благодаря управляемому ракетному вооружению сможет уничтожить их.

Поставляемые ВСУ Bradley и Marder уступают также своей большой массой (более 30 тонн), низкой подвижностью и не способностью преодолевать водные преграды.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Украины заявили, что Россия нанесла удары по Киеву ракетами, которые способны обходить многоуровневую систему противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации.