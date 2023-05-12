ДНР, 12 мая, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Во время боёв за Артёмовск в подвале одного из домов, разрушенных ВСУ, женщина родила ребёнка. Семью, теперь уже с двумя детьми, вывели бойцы группы «Вагнер». Об этом РИА Новости рассказал отец новорождённого Евгений Глущенко.

Pixabay.com Младенец

Мальчик родился 9 апреля. Помогли на свет появиться малышу соседи.

Бойцы вынесли из подвала маму и ребёнка, эвакуировали из зоны боевых действий в больницу.

«Большое им спасибо, бойцам. Я даже не знаю, как им благодарность выразить! Тот парень, который нёс моего малыша, нёс аккуратно», — вспоминает Евгений Глущенко, добавляя, что очень ждали прихода российской армии в город.

Родители назвали новорождённого Марком.

Как сообщало ИА REGNUM, военные 11 мая мая продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.