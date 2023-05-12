Захарова высмеяла Зеленского после отказа в выступлении на «Евровидении»
Москва, 12 мая 2023, 03:53 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала отказ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале международного музыкального конкурса «Евровидение», который с 9 мая проходит в Ливерпуле.
Мария Захарова с сарказмом написала, что отказали президенту Украины «напрасно, в этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».
Финал «Евровидения» состоится 13 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».
Ответ они мотивировали тем, что существует запрет на политические или аналогичные заявления.