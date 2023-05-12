Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам «Евровидения-2023»

Москва, , 03:53 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала отказ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале международного музыкального конкурса «Евровидение», который с 9 мая проходит в Ливерпуле.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мария Захарова с сарказмом написала, что отказали президенту Украины «напрасно, в этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».

Финал «Евровидения» состоится 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».

Ответ они мотивировали тем, что существует запрет на политические или аналогичные заявления.