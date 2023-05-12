Советский актёр Олег Севастьянов из фильма «12 стульев» умер на 74-м году жизни в Эстонии

Москва, , 03:34 — REGNUM Советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни в Эстонии, в городе Нарва. О его смерти сообщается в соцсетях. Причина внезапной кончины не уточняется.

Свечи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Севастьянов умер 10 мая. Его друзья написали, что «ушёл из жизни актёр по профессии, пастор и поэт по призванию».

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ. Получил известность после участия в фильмах «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев», где он сыграл аптекаря.

Также снимался в картинах «Возьми меня с собой», «Мужские портреты», «Смиренное кладбище». Последним фильмом для него стали «Небеса обетованные».

В 1990 году актёр ушёл из профессии и стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в США. Служил в лютеранских приходах в Москве и Эстонии. Издавал книги духовной прозы и поэзии.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженного артиста РФ, известного мима и кинорежиссёра Анатолия Елизарова обнаружили мёртвым в собственной квартире на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы.

Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Анатолий Елизаров скончался на 81-м году жизни.