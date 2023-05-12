Суд Москвы арестовал более 311 млн рублей со счетов супругов-блогеров Чекалиных

Москва, , 03:06 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере Савеловский суд Москвы арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах блогеров Артёма и Валерии Чекалиных. О судебных санкциях сообщает ТАСС.

Лерчек (Валерия Чекалина) Цитата для видеоблога «Ходят Слухи»

«Наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артём Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — цитирует издание представителя суда.

Аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП Валерии Чекалиной.

Все решения вступили в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, новое уголовное дело возбуждено было возбуждено в середине марта в отношении Чекалиных по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

В апреле 2021 года блогеры отмыли более 130 млн рублей, добытых преступным путём. Они купили на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.

Отмечается, что денежные средства были легализованы через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.