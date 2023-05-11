Ливерпуль, Великобритания, 12 мая, 2023, 02:57 — ИА Регнум. В Ливерпуле объявили участников из 26 стран, которые 13 мая выступят в финале конкурса «Евровидение-2023».

hentilpej «Евровидение»

За первое место и главный приз в виде хрустального микрофона будут бороться участники из Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении, Словении.

Также в финал вышли представители Норвегии, Хорватии, Португалии, Сербии, Израиля, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Молдавии, Украины, Италии Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».

В феврале 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отстранении России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Пояснялось, что участие России может отрицательно сказаться на репутации конкурса.