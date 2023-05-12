Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале Евровидения
Ливерпуль, Великобритания, 12 мая 2023, 02:41 — REGNUM Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение». Об этом написала газета Times.
Организаторы отказ объяснили тем, что на конкурсе существует запрет на политические или аналогичные заявления.
«Конкурс является международным шоу для развлечения, где действуют строгие правила и принципы», — цитирует газета представителя ЕВС.
Финал «Евровидения» состоится 13 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Европейский вещательный союз принял решение об отстранении России от участия в конкурсе «Евровидение». Пояснялось, что участие России может отрицательно сказаться на репутации. Организаторы не скрывали при этом своей обеспокоенности ситуацией на Украине.