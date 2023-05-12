Подозреваемая в убийстве малолетнего сына в Москве сфотографировала его мёртвое тело на телефон

Москва, , 02:12 — REGNUM Подозреваемая в убийстве собственного ребёнка женщина, сфотографировала его тело уже после нанёсённых ножевых ранений. Фотографию мальчика полиция обнаружена в её телефоне. Подробности сообщили в столичной прокуратуре.

Телефон Pixabay.com

Женщина 41 года была задержана вечером 11 мая в квартире рядом с телом мёртвого четырёхлетнего сына. Полицию вызвали соседи. Дверь в квартиру пришлось взломать — женщина не открывала.

По информации СМИ, подозреваемая работала в одной из московских компаний маркетологом. Что стало причиной трагедии — выясняют следователи. Женщине назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно установлено, что ребёнку было нанесено не менее четырёх ножевых ранений, которые привели к смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в многоквартирном доме на Рублевском шоссе 11 мая обнаружено тело 4-летнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело.