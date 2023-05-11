* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вильнюс, 12 мая, 2023, 01:25 — ИА Регнум. На одном из концертов в Вильнюсе украинские активисты облили кетчупом журналиста Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщил в своём Telegram-канале журналист Дмитрий Еловский.

Oleg Yunakov Виктор Шендерович

Шендерович общался с людьми, держащими флаги Украины. Один из них достал банку с кетчупом и вылил содержимое на журналиста. Шендерович ответил уходящему активисту: «Спасибо за содержательный диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, российская телеведущая и певица Ольга Бузова, будучи на отдыхе в швейцарском Цюрихе, подверглась нападкам украинских туристов, которые задавали ей провокационные вопросы о спецоперации, оскорбляли.

Менеджер отеля заявил, что украинские туристы, оскорблявшие Бузову, являются провокаторами.