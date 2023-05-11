Астана, 12 мая, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Зампредседателя Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что правительство республики пытается избежать ситуаций, при которых Россия бы использовала страну как инструмент для обхода санкций Евросоюза и США, но проблем от этого не меньше. Об этом он сказал в интервью независимому изданию Orda. kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По словам Баймагамбетова, роста экспорта в 2022 году по сравнению с 2021 годом нет, но для казахстанских производителей возникают риски попадания под вторичные санкции.

«Когда идёт санкционная торговля, то правительство пытается пресекать такие явления, в частности, это касается экспорта через территорию Казахстана на территорию РФ товаров двойного назначения», — отметил банкир, добавив, что вторичные санкции создадут проблемы.

Акылжан Баймагамбетов отметил, что Казахстан пытается выдерживать нейтральную позицию в отношении России, пытаясь использовать сбалансированный подход, потому что антироссийские санкции и для республики создают проблемы.

«Санкции в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — пояснил он и подчеркнул, что власти пытаются всячески избегать того, чтобы Казахстан использовали в качестве инструмента обхода рестрикций.

Как сообщало ИА REGNUM, в России исчезли товары двойного назначения, пересылаемые из Евросоюза другим покупателям.

В Киргизию, Армению и Казахстан должны были прибыть авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и другие товары, но они так и не были доставлены получателю. Оценочная стоимость неполученного товара — 1 млрд долларов.