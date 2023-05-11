Москва, 12 мая, 2023, 01:02 — ИА Регнум. По оценке аналитиков Банка России, спад ВВП в первом квартале года составил 2,3% в годовом выражении, а во втором квартале регулятор ждёт роста экономики.

Peggy Marco Рост экономики

По оценке Минэкономразвития РФ, за первый квартал 2023 года показатели российской экономики снизились на 2,2%. В то время как на второй квартал прогнозируется рост на 4,2%.

Предварительную оценку динамики ВВП РФ за первый квартал Росстат представит 17 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 11 мая заявил, что ситуация в российской экономике контролируемая, есть запас прочности.

4 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия демонстрирует хорошие показатели по государственному долгу. Он уточнил, что на данный момент госдолг от ВВП страны составляет 14,9%.