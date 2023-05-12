Илон Маск: новым гендиректором Twitter станет женщина
Вашингтон, 12 мая 2023, 00:33 — REGNUM Владелец Twitter Илон Маск заявил, что нашёл нового генерального директора для социальной сети.
Американский миллиардер, который до настоящего времени сам возглавляет приобретенную соцсеть, сообщил, что новый гендиректор — «она». Предполагается, что руководитель приступит к должности через шесть недель.
Как сообщало ИА REGNUM, соцсеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео — и аудиозвонков. При этом пользователи соцсети смогут общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона.