Илон Маск: новым гендиректором Twitter станет женщина

Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Владелец Twitter Илон Маск заявил, что нашёл нового генерального директора для социальной сети.

Илон Маск (сс) jdlasica

Американский миллиардер, который до настоящего времени сам возглавляет приобретенную соцсеть, сообщил, что новый гендиректор — «она». Предполагается, что руководитель приступит к должности через шесть недель.

Как сообщало ИА REGNUM, соцсеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео — и аудиозвонков. При этом пользователи соцсети смогут общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона.