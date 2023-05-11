Санкт-Петербург, 12 мая, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Актрису театра и кино, известную по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Марину Гридасову нашли в реанимации через десять дней после ухода из своей квартиры ранним утром 1 мая. О подробностях происшествия сообщила «Комсомольская правда».

roksen_andre Улицы Петербурга

Издание отметило, что 63-летнюю актрису избили и могли изнасиловать.

Установлено по камерам видеонаблюдения, что около пяти утра Гридасова вышла из дома и направилась в сторону набережной. Соседи в этот же день заметили открытую дверь в её квартире. В течение дня и в последующие Гридасова не появилась. Они сообщили в полицию о пропаже актрисы. При этом известно, что женщина не взяла с собой телефон.

«Нас удивило, что Марина Павловна не закрыла дверь. Раньше так делала её пожилая мама, но она уже год, как умерла. Она вышла в одном халате и кедах. Вероятно, она пошла в круглосуточный магазин. Провалов в памяти у неё не было», — сообщил один из соседей.

Марина Гридасова живёт одна. Ближайшие родственники — в Тверской области.

По предварительной информации, актрису жестоко избили.

«Её нашли без одежды в Апраксином дворе. Могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Её не сразу опознали, потому что она была не в состоянии что-либо сказать. Находилась в реанимации. 9 мая впервые сама назвала фамилию — Гридасова», — написала газета.

По информации врачей, у Гридасовой сотрясение мозга, сломана челюсть, она плохо говорит.

Марина Гридасова родом из Владивостока. Окончила Институт театра, музыки и кинематографии в Ленинграде. Активно играла в Малом драматическом театре. В сериалах снималась по сей день, но преимущественно в эпизодических ролях в «Тайнах следствия», «Улицах разбитых фонарей, «Шаманке» и «Морских дьяволах».

Как сообщало ИА REGNUM, актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в 64 года.

В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых — «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».