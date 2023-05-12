Солист рок-группы Би-2 Лёва сообщил, что не вернётся в Россию

Москва, , 00:15 — REGNUM Солист группы Би-2 (Егор Бортник), который уехал в Израиль, заявил, что больше не вернётся в Россию. Сообщение об этом он оставил в комментариях в Instagram (владелец компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Вокалист группы «Би-2» выступает на матче Суперкубка России Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Солист рок-группы Би-2 Лёва сообщил, что не вернётся в Россию

Лидер рок-группы написал: «Я не вернусь в Россию».

При этом Бортник негативно высказался в адрес граждан России, осудив спецоперацию. Он написал, что Россия «перечеркнула все свои достижения».

Поклонники Би-2 обеспокоены тем, что на сайте группы продолжают продаваться билеты на концерты в Лужниках, Сочи, Волгограде, и недоумевают: «если вы больше не вернётесь в Россию, то почему продаются билеты?».

Лёва без подробностей ответил: «Это формальность».

Ранее сообщалось, что деньги за отменённые концерты Би-2 в городах России будут возвращены.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Украины Светлана Лобода в феврале 2022 года публично высказалась против российской спецоперации и отменила все свои концерты на территории России. Позже она с ностальгией вспоминала о заработках и сытой жизни в России.

В своём последнем интервью погибший в результате террористического акта в кафе Санкт-Петербурга блогер-журналист Владлен Татарский (Максим Фомин) рассказал, как бойцы спецоперации относятся к сбежавшим за границу артистам. О певице, которую называли Примадонной, и подобных «творческих релокантах» военкор сказал жёстко: «Алла Пугачева… Все и так знали, что они предатели».