Киев, 11 мая, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Официальные лица Украины заявили, что Россия нанесла удары по Киеву ракетами, которые способны обходить многоуровневую систему противовоздушной обороны, написало американское издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

СМИ подчеркнуло, что российские крылатые ракеты Х-22 неуязвимы для ПВО Украины. По факту их невозможно перехватить. При этом боеголовки весом 950 кг наносят огромный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет уверен, что в случае применения ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow Россия может нанести массированный удар по западным границам Украины с применением тактического оружия.

В Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации.