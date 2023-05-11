MWM: в Киеве заявили о применении Россией неуязвимого оружия по целям ВСУ
MWM: Россия нанесла удары по целям в Киеве неуязвимыми для украинской ПВО ракетами
Киев, 11 мая, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Официальные лица Украины заявили, что Россия нанесла удары по Киеву ракетами, которые способны обходить многоуровневую систему противовоздушной обороны, написало американское издание Military Watch Magazine.
СМИ подчеркнуло, что российские крылатые ракеты Х-22 неуязвимы для ПВО Украины. По факту их невозможно перехватить. При этом боеголовки весом 950 кг наносят огромный ущерб.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет уверен, что в случае применения ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow Россия может нанести массированный удар по западным границам Украины с применением тактического оружия.
В Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации.