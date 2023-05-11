Москва, 11 мая, 2023, 23:30 — ИА Регнум. В Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации. Все они не соответствуют действительности.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Отмечается, что вечером 11 мая на купянском направлении активные действия не велись. В течение дня «Западной» группировкой войск пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

На краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки в районах Кременной и Червоной Дибровы.

На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак киевских боевиков.

Продолжается освобождение западной части Артёмовска — российских бойцов поддерживает авиация и артиллерия.

Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой.

Бойцы российской армии ночью 12 мая отразили атаку подразделения ВСУ в направлении села Малоильиновка.

«Задействована армейская, штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несёт существенные потери в живой силе и технике», — добавили в Минобороны.

На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о полномасштабном контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении не подтверждается, об этом в своём Telegram-канале написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военные группы «Вагнер» 11 мая мая продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км.